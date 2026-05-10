"Благодаря Гурбану Гурбанову азербайджанский футбол знают во всем мире" - Кахабер Цхададзе

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал ничью в матче 31-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Карабаха" (1:1), передает İdman.Biz.

"Спасибо ребятам за самоотдачу. Для нас это была очень важная игра. Соперник вышел в сильнейшем составе, который совсем недавно демонстрировал великолепные результаты в Лиге чемпионов. Можно смело сказать, что благодаря Гурбану Гурбанову азербайджанский футбол знают во всем мире.

Мы заработали важное очко. У нас было немало голевых моментов. Салахат Агаев отбил пенальти и очень помог команде. Впереди еще два важных матча. Нужно быстро восстановиться и сосредоточиться на следующих встречах. Было приятно видеть почти заполненные трибуны", — заявил Цхададзе.

İdman.Biz
