Курбан Бердыев: "Успех в Азербайджане занимает особое место в моей карьере"

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал победу в матче 31-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Карван-Евлахом" (1:0), передает İdman.Biz.

"Я говорил своим футболистам, что будет трудная игра. Они понимали ответственность. Слава Всевышнему, мы одержали победу и выполнили задачу", — заявил Бердыев.

Говоря о значении успеха с "Туран Товузом" в своей тренерской карьере, специалист отметил: "Мой успех в Азербайджане занимает в моей карьере особое место. Потому что, когда я пришел в "Туран Товуз", президент клуба поставил достаточное количество целей, чтобы подарить радость товузским болельщикам. Я благодарю президента клуба за то, что он вложил многое в этот проект. Благодарю болельщиков за их поддержку — независимо от того, где мы играли на протяжении этого времени. Этот успех занимает особое место в моей карьере. Потому что на протяжении этих двух лет мы начинали с самого низкого уровня и добрались до нынешнего — мы отправляемся в еврокубки".

Отвечая на вопрос о необходимости усиления состава перед еврокубками, Бердыев сказал: "Президент клуба поставил цель — состав должен быть усилен. Мы ищем варианты, чтобы пригласить футболистов. Когда приглашаешь игроков, они смотрят, играет ли клуб в еврокубках или нет. Теперь будет проще".

Также наставник высказался о задачах команды на следующий сезон: "Об этом рано говорить. Это будет зависеть от того, насколько усилится команда. Посмотрите, из-за наличия сильного состава "Сабах" стал чемпионом. Мы не можем это отрицать. Именно новые игроки оживили игру "Сабаха". Также и фактор главного тренера себя оправдал".