Юрий Вернидуб: "В матче с "Сабахом" мы будем играть исключительно на результат"

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 31-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Шамахы" (3:0), передает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о схожести игры "Нефтчи" с командами Валерия Лобановского, которые старались забить быстрый гол и затем контролировать ход встречи, Вернидуб отметил: "Валерий Лобановский был великим тренером, выдающимся наставником. Я бы не сказал, что знаю его очень хорошо и стараюсь применять его систему. Мы — клуб "Нефтчи" — стремимся демонстрировать достойную игру. Это команда, которая должна играть в агрессивный футбол с самых первых минут матча. Она должна оказывать давление на соперника, должна стараться владеть мячом от начала и до самого конца игры. Если в матчах против команд, находящихся ниже нас в турнирной таблице, удается быстро забить гол, играть становится намного легче. Порой нам это удается весьма неплохо. Сегодня мы забили быстрый гол. И хотя мы открыли счет довольно рано, у нас было еще немало голевых моментов. Однако реализовать их в забитые мячи нам не удалось. Во втором тайме мы сделали именно то, чего не смогли сделать в первом. Я рад, что мои игроки это понимают. Они не отсиживаются в обороне, а действуют в таком ключе с первых же минут игры. В том матче, который мы выиграли у "Карабаха", мы играли не "первым номером", а "вторым". И это тоже принесло нам успех".

Также наставник ответил на вопрос о предстоящем матче с "Сабахом" и возможности прервать еще одну неудачную серию: "У нас нет иного выхода. В данный момент в турнирной таблице нас и "Зиря" разделяют три очка. Но это ровным счетом ничего не значит. В матче с "Сабахом" мы будем играть исключительно на результат. "Сабах" сейчас готовится к кубковому матчу, который состоится 13 мая. В случае победы они завершат сезон с двумя трофеями. Мы же должны приложить максимум усилий, чтобы финишировать в сезоне как минимум на четвертом месте. Дождемся финала Кубка — вот тогда и поговорим о "Сабахе".