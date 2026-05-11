11 Мая 2026 10:59
21
Полузащитник "Нефтчи": "Выход в еврокубки зависит не только от нас"

Полузащитник "Нефтчи" Сесси Д`Алмейда заявил, что команда сделает все для выхода в еврокубки, но итоговая путевка зависит не только от результатов бакинского клуба.

"Мы очень хотим выйти в еврокубки. Это наша цель. Мы максимально выполняем то, что зависит от нас. Но, к сожалению, это зависит не только от нас", - сказал Д`Алмейда в интервью futbolxeber.az.

Д`Алмейда отметил, что победа над "Шамахы" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги со счетом 3:0, получилась убедительной благодаря раннему голу и контролю над матчем:

"Игра получилась хорошей. Мы активно начали встречу и смогли забить быстрый гол. После этого преимущество оставалось за нами. В целом с первой до последней минуты мы контролировали матч. Во втором тайме забили еще дважды. Это была важная победа для нас. Конечно, ранний гол положительно повлиял на нашу игру. В таких ситуациях уверенность становится выше. В последнее время наша команда находится в хорошей форме. Каждая победа еще больше повышает уверенность", - отметил он.

Д`Алмейда подчеркнул: "Осталось два тура. Наша цель - успешно завершить сезон. Сейчас мы не так часто смотрим на турнирную таблицу. Хотим победить и в двух предстоящих матчах, чтобы порадовать наших болельщиков", - сказал полузащитник.

Футболист также подтвердил, что не планирует уходить из "Нефтчи" после завершения сезона.

"Никаких изменений не будет. У меня с "Нефтчи" еще год контракта. Здесь меня все устраивает. В новом сезоне я тоже сделаю все возможное для успехов своей команды", - добавил Д`Алмейда.

Отметим, что "Нефтчи" после игры с "Шамахы" закрепился на четвертом месте Премьер-лиги Азербайджана. Команда оторвалась от "Зиря" на три очка за два тура до конца чемпионата. Теперь для бакинцев важен не только собственный финиш в Премьер-лиге, но и финал Кубка Азербайджана, где "Сабах" сыграет с "Зиря". Если трофей выиграет чемпион страны "Сабах", четвертая позиция может открыть "Нефтчи" дорогу в еврокубки. Если победит "Зиря", европейская путевка уйдет через Кубок.

