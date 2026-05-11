Айхан Аббасов: "Нефтчи" — это история азербайджанского футбола"

11 Мая 2026 03:02
Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомментировал поражение в матче 31-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Нефтчи" (0:3), передает İdman.Biz.

"Поздравляю соперника. Он добыл заслуженную победу. Мы знали, что для них эта игра — словно финал. Травма Давида Сантоса в последнем матче вызвала психологический упадок в команде. Я желаю ему здоровья. Он получил серьезное повреждение. Мы ждем заключительных игр, поскольку понимаем: чемпионат находится на той стадии, когда для некоторых клубов последние матчи носят уже сугубо формальный характер. Тем не менее, для нас это будет последняя домашняя игра. Мы сыграем против "Туран Товуза". Мы будем готовиться", — сказал Аббасов.

Отвечая на вопрос о разнице между нынешним "Нефтчи" и командой, с которой "Шамахы" сыграл вничью в первом круге, специалист отметил: "3-4 тура назад матч в Шамахы также завершился вничью — 2:2. Если проанализировать ту игру, соперник мало чем отличался от нас. Концовка матча выдалась драматичной. Да, сегодня соперник превзошел нас. В последних играх "Нефтчи" демонстрирует очень хорошие результаты. Хотя они и уступили "Карабаху" с крупным счетом, после этого последовали победы. Они проложили себе путь в еврокубки. Мы не находимся внутри клуба и не знаем, что именно там изменилось. "Нефтчи" — это история азербайджанского футбола. Игроки этого клуба должны быть в числе лидеров нашего чемпионата. Возможно, если бы "Нефтчи" находился на более высоких позициях, мы увидели бы более интригующий чемпионат".

İdman.Biz
