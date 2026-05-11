Капитан "Нефтчи" повторил редкий рекорд сезона

Капитан футбольной команды "Нефтчи" Эмин Махмудов забил один из самых ранних голов сезона-2025/2026 в Мисли Премьер-лиге, отличившись уже на первой минуте матча 31-го тура против "Шамахы" (3:0).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, это второй гол текущего сезона, забитый на первой минуте. Впервые такой ранний мяч в чемпионате зафиксировали во втором туре. 24 августа 2025 года Джой-Лэнс Микелс также забил на первой минуте в матче с "Шамахы". Немецкий футболист отличился в выездной игре, которая завершилась победой его команды со счетом 2:1.