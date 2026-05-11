Бразильский футболист "Нефтчи": "Этот результат - плод нашей работы"

Футболист "Нефтчи" Брено Алмейда заявил, что победа над "Шамахы" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги со счетом 3:0 стала результатом работы всей команды. Вингер стал одним из героев встречи, отметившись красивым голом со штрафного.

"В первую очередь хочу поблагодарить бога за то, что смог забить этот гол. Обычно штрафные у нас исполняет Эмин Махмудов. Для меня честь играть в одной команде с таким футболистом. Я благодарен всем своим партнерам по команде - они действительно проделали большую работу на поле. Каждый наш результат - это итог того, что мы делаем, и тех усилий, которые прикладываем. Мы стараемся переносить в игру все, над чем работаем на тренировках", - сказал бразильский футболист в беседе со sport24.az.