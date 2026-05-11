11 Мая 2026
Футболист "Нефтчи": "В финале Кубка Азербайджана мы будем болеть за "Сабах"

11 Мая 2026 14:01
Футболист "Нефтчи": "В финале Кубка Азербайджана мы будем болеть за "Сабах"

Футбольная команда "Нефтчи" после победы над "Шамахы" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги со счетом 3:0 продолжает борьбу за еврокубковую путевку и рассчитывает, что финал Кубка Азербайджана поможет команде попасть в Лигу конференций УЕФА. Французский вингер "Нефтчи" Имад Фараж стал автором второго гола и считает, что бакинская команда могла победить еще крупнее.

"Мы играли против непростого соперника и понимали, что должны начать матч быстро, с ранним голом. Так и получилось: забили уже на первой минуте, и после этого нам стало гораздо легче контролировать игру. Думаю, мы могли выиграть и с более крупным счетом - 4:0 или 5:0. Но результат все равно хороший", - сказал Фараж в беседе со sportnet.az..

Фараж также не стал скрывать, что в финале Бизон Кубка Азербайджана "Нефтчи" будет заинтересован в победе "Сабаха" над "Зиря". Такой исход может помочь "бело-черным" получить путевку в Лигу конференций УЕФА через чемпионат.

"Конечно, в финале Кубка Азербайджана мы будем болеть за "Сабах". Их победа над "Зиря" может помочь нам выйти в Лигу конференций. Сейчас мы опережаем "Зиря" в таблице на три очка, но, думаю, чтобы все оформить, нам нужно выиграть как минимум еще один матч. Верим, что "Сабах" завоюет Кубок", - добавил футболист.

İdman.Biz
