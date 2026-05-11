Ветеран "Карабаха": "Сабах" стал чемпионом, играя лучше"

11 Мая 2026 15:14
Ветеран "Карабаха" Рамал Гусейнов считает, что "Сабах" заслуженно выиграл Мисли Премьер-лигу, а главной проблемой агдамского клуба стала нехватка глубины состава на фоне выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

Бывший футболист "Карабаха" оценил причины смены чемпиона в Азербайджане и подчеркнул, что успех "Сабаха" нельзя объяснять только спадом конкурента.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что выступление "Карабаха" в Лиге чемпионов помогло "Сабаху" стать чемпионом. В клубе, вероятно, не ожидали, что команда так далеко пройдет в турнире. Большой акцент на Лигу чемпионов привел к потерям во внутреннем чемпионате. Но я не хочу умалять заслуги "Сабаха": в этом сезоне команда действительно показывала очень хороший футбол. "Сабах" принес в чемпионат новое дыхание. Спустя долгие годы у нас сменился чемпион. Команда стала первой, потому что играла лучше "Карабаха". Главная причина неудачи агдамцев в том, что они не смогли правильно распределить силы. Лига чемпионов и национальный чемпионат одновременно - это оказалось очень тяжелой задачей. Самой большой проблемой стала короткая скамейка. "Карабах" был вынужден почти не менять стартовый состав, а как только это происходило, команда теряла очки. Этот сезон оказался для клуба не до конца просчитанным. "Карабах" уже 13 лет успешно выступает в Европе. В этом сезоне в Лиге чемпионов команда показала, что может достойно бороться с любым соперником. Я не вижу серьезной проблемы в том, где она сыграет - в Лиге Европы или Лиге конференций. У "Карабаха" есть опыт и выстроенная система. Кто бы ни приходил и ни уходил, стиль команды не меняется. Клуб давно заложил крепкую футбольную философию, поэтому я не сомневаюсь, что и в новом сезоне "Карабах" будет успешен", - сказал Гусейнов в интервью sportal.az.

Бывший футболист также ожидает более жесткой борьбы за чемпионство в следующем сезоне.

"В новом сезоне за титул будут бороться не только "Карабах", но и "Сабах", "Нефтчи", "Зиря" и "Туран Товуз". Думаю, нас ждет более интересный и конкурентный чемпионат. Для "Карабаха" этот сезон стал хорошим уроком: если одновременно играешь во внутреннем чемпионате и в еврокубках, нужно быть готовым ко всему. Поэтому в новом сезоне команда будет подходить к каждому матчу еще серьезнее и ответственнее", - добавил Гусейнов.

