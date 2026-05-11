Форвард "Шамахы": "Окончательной договоренности пока нет"

Футболист "Шамахы" Карим Росси пока не определился с будущим и рассматривает как продолжение карьеры в Азербайджане, так и варианты за границей.

"Для нас это был сложный матч. "Нефтчи" заслужил победу, сегодня соперник был сильнее. У них качественные футболисты, они провели действительно хороший матч. Мы же не смогли показать тот футбол, который хотели. Быстрый пропущенный гол нарушил наши планы. Поздравляю "Нефтчи" - они заслужили эту победу", - сказал Росси в интервью sportnet.az.

Контракт форварда с "Шамахы" истекает в конце сезона. По словам футболиста, переговоры продолжаются сразу с несколькими клубами.

"Как я уже говорил, мы ведем переговоры с несколькими клубами, в том числе с "Шамахы". Мой контракт заканчивается через две недели. Я благодарен клубу за возможность, которую получил в этом сезоне. Мне было приятно играть здесь и помогать команде. Теперь посмотрим, останусь ли я в Азербайджане или продолжу карьеру за границей. Сейчас у меня нет окончательной договоренности ни с одним клубом. Хочу завершить сезон, а затем принять решение", - отметил нападающий.

Росси не исключил, что останется в чемпионате Азербайджана при подходящих условиях.

"Я хорошо чувствую себя здесь, моя семья тоже счастлива в Азербайджане. Мне нравится лига, и думаю, что этот сезон я провел неплохо. Поэтому остаться здесь было бы логичным решением. Но в футболе возможно все, многое может измениться. Это зависит не только от меня, есть разные факторы. Посмотрим", - добавил футболист.