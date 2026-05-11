11 Мая 2026
RU

Форвард "Шамахы": "Окончательной договоренности пока нет"

Чемпионат Азербайджана
Новости
11 Мая 2026 16:46
12
Форвард "Шамахы": "Окончательной договоренности пока нет"

Футболист "Шамахы" Карим Росси пока не определился с будущим и рассматривает как продолжение карьеры в Азербайджане, так и варианты за границей.

"Для нас это был сложный матч. "Нефтчи" заслужил победу, сегодня соперник был сильнее. У них качественные футболисты, они провели действительно хороший матч. Мы же не смогли показать тот футбол, который хотели. Быстрый пропущенный гол нарушил наши планы. Поздравляю "Нефтчи" - они заслужили эту победу", - сказал Росси в интервью sportnet.az.

Контракт форварда с "Шамахы" истекает в конце сезона. По словам футболиста, переговоры продолжаются сразу с несколькими клубами.

"Как я уже говорил, мы ведем переговоры с несколькими клубами, в том числе с "Шамахы". Мой контракт заканчивается через две недели. Я благодарен клубу за возможность, которую получил в этом сезоне. Мне было приятно играть здесь и помогать команде. Теперь посмотрим, останусь ли я в Азербайджане или продолжу карьеру за границей. Сейчас у меня нет окончательной договоренности ни с одним клубом. Хочу завершить сезон, а затем принять решение", - отметил нападающий.

Росси не исключил, что останется в чемпионате Азербайджана при подходящих условиях.

"Я хорошо чувствую себя здесь, моя семья тоже счастлива в Азербайджане. Мне нравится лига, и думаю, что этот сезон я провел неплохо. Поэтому остаться здесь было бы логичным решением. Но в футболе возможно все, многое может измениться. Это зависит не только от меня, есть разные факторы. Посмотрим", - добавил футболист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определилось расписание 32-го тура Премьер-лиги
15:32
Чемпионат Азербайджана

Определилось расписание 32-го тура Премьер-лиги

Тур откроется матчем "Карван-Евлах" - "Габала", завершится встречей "Сабах" - "Нефтчи"
Ветеран "Карабаха": "Сабах" стал чемпионом, играя лучше"
15:14
Чемпионат Азербайджана

Ветеран "Карабаха": "Сабах" стал чемпионом, играя лучше"

Рамал Гусейнов считает, что агдамский клуб не смог правильно распределить силы между Лигой чемпионов и Премьер-лигой

Футболист "Нефтчи": "В финале Кубка Азербайджана мы будем болеть за "Сабах"
14:01
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Нефтчи": "В финале Кубка Азербайджана мы будем болеть за "Сабах"

Имад Фараж оценил победу над "Шамахы" и раскрыл еврокубковые ожидания команды

Бразильский футболист "Нефтчи": "Этот результат - плод нашей работы"
13:46
Чемпионат Азербайджана

Бразильский футболист "Нефтчи": "Этот результат - плод нашей работы"

Брено Алмейда оценил победу над "Шамахы" и свой гол со штрафного

Капитан "Нефтчи" повторил редкий рекорд сезона
13:01
Чемпионат Азербайджана

Капитан "Нефтчи" повторил редкий рекорд сезона

Эмин Махмудов забил на первой минуте "Шамахы"
Председатель правления "Туран Товуза" : "После 32 лет ожидания мы в еврокубках"
12:32
Чемпионат Азербайджана

Председатель правления "Туран Товуза" : "После 32 лет ожидания мы в еврокубках" - ВИДЕО

Эхтирам Гулиев заявил, что клуб постарается провести домашний матч в Товузе

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей
8 Мая 17:40
Дзюдо

Дзюдоисты Азербайджана завершили первый день Большого шлема без медалей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гюльтадж Мамедалиева уступила в схватке за "бронзу" и заняла пятое место в Астане