12 Мая 2026
"Карабах" согласовал трансфер французского вингера - ВИДЕО

12 Мая 2026 10:36
"Карабах" согласовал трансфер французского вингера

Футбольный клуб "Карабах" определился с первым летним новичком и согласовал переход французского вингера Джали Муаддиба.

Как сообщает İdman.Biz, агдамский клуб готовится подписать футболиста кипрской "Омонии" из Арадипу. Муаддиб должен присоединиться к "скакунам" перед новым сезоном.

Переход подтвердил генеральный менеджер кипрского клуба Георгиос Ираклеус. По его словам, 25-летний футболист уже достиг полной договоренности с "Карабахом".

Муаддиб получил предложение от агдамского клуба несколько месяцев назад, однако решил доиграть сезон в "Омонии" и помочь команде сохранить место в лиге. Летом его контракт завершится, поэтому в "Карабах" он перейдет на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне французский вингер провел за кипрский клуб 31 матч, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

Ираклеус также отметил, что в соглашении есть определенные финансовые детали, однако клуб не станет препятствовать уходу игрока.

İdman.Biz
