12 Мая 2026 11:06
Финал Кубка Азербайджана станет 31-м матчем "Сабаха" и "Зиря"

Финал Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря" станет 31-м очным матчем команд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, до этого соперники встречались только в Премьер-лиге Азербайджана. В 30 матчах "Сабах" одержал 12 побед, "Зиря" выиграла восемь раз, еще 10 игр завершились вничью.

В этих встречах команды забили 72 гола. По результативности преимущество также у "Сабаха": "совы" отличились 40 раз, "орлы" забили 32 мяча.

В матчах между "Сабахом" и "Зиря" голы забивали 42 футболиста. У "Сабаха" отличились 24 игрока, у "Зиря" - 20. Давит Волков и Хулио Сезар Родригес забивали в этом противостоянии за обе команды.

Лучшим бомбардиром дуэлей остается Волков, на счету которого семь голов. Шесть раз он забил за "Зиря" и один раз - за "Сабах". Хулио Сезар Родригес трижды отличился за "сов" и дважды - за "орлов".

По шесть голов в составе одной команды забивали Волков за "Зиря" и Джой-Лэнс Микелс за "Сабах". Еще пять футболистов имеют по три мяча: Хамиду Кейта - в составе "Зиря", Амаду Диалло, Кевин Кубемба, Марко Девич и Велько Симич - в составе "Сабаха".

Единственный хет-трик в предыдущих 30 матчах оформил Волков. Также в этом противостоянии зафиксированы восемь дублей. Марко Девич, Велько Симич, Амаду Диалло, Джой-Лэнс Микелс и Кевин Кубемба забивали по два мяча в ворота "Зиря", а Хамиду Кейта, Ниджат Сулейманов и Хулио Сезар Родригес - в ворота "Сабаха".

İdman.Biz
