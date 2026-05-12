"Хольштайн Киль" требует у "Сабаха" 2 миллиона за Тимотеуша Пухача

Футбольный клуб "Сабах" намерен выкупить контракт Тимотеуша Пухача после чемпионского сезона в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на немецкую прессу, столичный клуб уже ведет переговоры с "Хольштайн Киль", которому принадлежат права на 27-летнего защитника сборной Польши.

Срок аренды Пухача в "Сабахе" истекает 30 июня. Чемпион Азербайджана, который в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов УЕФА, готов оформить полноценный трансфер игрока.

По информации источника, для выкупа контракта "Сабаху" придется заплатить около 1 миллиона евро (2 миллиона манатов). При этом еще год назад трансферная стоимость футболиста оценивалась в 2 миллиона евро (4 миллиона манатов).

Несмотря на это, руководство "Сабаха" пытается добиться дополнительного снижения суммы. С самим игроком клуб уже достиг полной договоренности, а теперь рассчитывает окончательно согласовать условия с "Хольштайн Киль".

Ожидается, что сделка может быть завершена летом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пухач стал одним из ключевых игроков "Сабаха" и отметился 12 результативными передачами в чемпионате Азербайджана.