12 Мая 2026
RU

"Хольштайн Киль" требует у "Сабаха" 2 миллиона за Тимотеуша Пухача

Чемпионат Азербайджана
Новости
12 Мая 2026 13:51
25
"Хольштайн Киль" требует у "Сабаха" 2 миллиона за Тимотеуша Пухача

Футбольный клуб "Сабах" намерен выкупить контракт Тимотеуша Пухача после чемпионского сезона в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на немецкую прессу, столичный клуб уже ведет переговоры с "Хольштайн Киль", которому принадлежат права на 27-летнего защитника сборной Польши.

Срок аренды Пухача в "Сабахе" истекает 30 июня. Чемпион Азербайджана, который в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов УЕФА, готов оформить полноценный трансфер игрока.

По информации источника, для выкупа контракта "Сабаху" придется заплатить около 1 миллиона евро (2 миллиона манатов). При этом еще год назад трансферная стоимость футболиста оценивалась в 2 миллиона евро (4 миллиона манатов).

Несмотря на это, руководство "Сабаха" пытается добиться дополнительного снижения суммы. С самим игроком клуб уже достиг полной договоренности, а теперь рассчитывает окончательно согласовать условия с "Хольштайн Киль".

Ожидается, что сделка может быть завершена летом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пухач стал одним из ключевых игроков "Сабаха" и отметился 12 результативными передачами в чемпионате Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На финал Кубка Азербайджана продали более 7 тысяч билетов
14:49
Чемпионат Азербайджана

На финал Кубка Азербайджана продали более 7 тысяч билетов

На матч "Сабах" - "Зиря" в продаже осталось около тысячи мест

Вратарь "Карабаха": "Если будет предложение, серьезно его рассмотрю"
12:51
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Карабаха": "Если будет предложение, серьезно его рассмотрю"

Матеуш Кохальски рассказал о будущем, причинах потери титула и ожиданиях от финала Кубка Азербайджана

"Имишли" ищет испанского тренера вместо Кашкильи
11:51
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" ищет испанского тренера вместо Кашкильи

Клуб не намерен продолжать работу с Жоржем Кашкильей после сохранения места в Премьер-лиге

Финал Кубка Азербайджана станет 31-м матчем "Сабаха" и "Зиря"
11:06
Чемпионат Азербайджана

Финал Кубка Азербайджана станет 31-м матчем "Сабаха" и "Зиря"

"Совы" имеют преимущество в личных встречах перед решающей игрой турнира

"Карабах" согласовал трансфер французского вингера
10:36
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" согласовал трансфер французского вингера - ВИДЕО

Джали Муаддиб перейдет в агдамский клуб свободным агентом после сезона на Кипре

Форвард "Шамахы": "Окончательной договоренности пока нет"
11 Мая 16:46
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Шамахы": "Окончательной договоренности пока нет"

Карим Росси рассказал о переговорах с клубами и оценил поражение от "Нефтчи"

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени
10 Мая 11:15
Мировой футбол

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени

Полузащитник "Реала" переживает, что скандал может ударить по его репутации в клубе