Вратарь "Карабаха": "Если будет предложение, серьезно его рассмотрю"

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски не исключает переход в один из сильных европейских чемпионатов, но сейчас сосредоточен на концовке сезона в агдамском клубе.

"Предложений не так много, как думают люди. Сейчас я полностью сосредоточен на "Карабахе" и являюсь футболистом этой команды. Конечно, если в будущем появится конкретный вариант, я его оценю. Я многим обязан "Карабаху": здесь я вырос и как футболист, и как человек. Но, как и любой игрок, мечтаю выступать в сильнейших лигах Европы. Если такая возможность появится, я серьезно ее рассмотрю. Думаю, болельщики тоже отнесутся к этому с пониманием", - сказал Кохальски в интервью Азертадж.

Польский голкипер также оценил сезон "Карабаха", который после успешного выступления в Лиге чемпионов УЕФА впервые за долгое время завершает внутреннюю кампанию без трофеев. Сейчас агдамцы с 63 очками идут на втором месте в Мисли Премьер-лиге.

"На мой взгляд, во внутренних турнирах нам не хватило той мотивации и качества, которые мы показывали в Лиге чемпионов. В некоторых матчах мы выглядели хорошо, но будто забывали самое главное - забивать. В футболе нельзя добиваться результата только передачами и красивым дриблингом. Чтобы побеждать, нужно реализовывать моменты и использовать свои шансы", - отметил вратарь.

Кохальски не считает, что сезон сломался в каком-то одном конкретном матче. По его словам, проблемы в чемпионате чувствовались с самого начала и постепенно повлияли на борьбу за первое место.

"Не думаю, что в течение сезона был какой-то один переломный момент. Проблемы ощущались еще с начала сезона. Особенно в матчах чемпионата нам не хватало определенного качества и стабильности. Именно поэтому мы не смогли добиться того результата, которого хотели в борьбе за титул", - сказал он.

Голкипер подчеркнул, что лично сохраняет мотивацию на оставшиеся матчи, хотя судьба второго места для "Карабаха" уже во многом решена.

"Мне трудно говорить от имени всей команды. Но от себя могу сказать, что к каждому матчу подхожу с одинаковой ответственностью и серьезностью. С начала сезона я готовился ко всем играм с максимальной мотивацией. В следующих встречах тоже постараюсь сделать на поле все, что могу. Надеюсь, в концовке сезона мы покажем максимум и выиграем все оставшиеся матчи", - добавил Кохальски.

Отдельно вратарь высказался о финале Кубка Азербайджана, где "Сабах" сыграет с "Зиря". Для "Карабаха" победа "Сабаха" может иметь значение в борьбе за путевку в Лигу Европы УЕФА через второе место в чемпионате.

"Я не буду специально болеть за какую-то команду в финале. Но если ситуация требует этого, пусть "Сабах" победит, а мы завершим чемпионат на втором месте. Думаю, этот клуб и его болельщики заслуживают каждый сезон участвовать в еврокубках", - заявил польский вратарь.