На финал Кубка Азербайджана продали более 7 тысяч билетов

Более 7 тысяч билетов уже проданы на финальный матч Bizon Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, об этом сообщили в Профессиональной футбольной лиге. По информации ПФЛ, из 8131 билета, поступившего в продажу, болельщики приобрели уже более 7000.

В лиге также подчеркнули, что в свободной продаже осталось примерно около тысячи билетов.

Отметим, что финал Бизон Кубка Азербайджана состоится 13 мая на арене Palms Sports Arena. Матч "Сабах" - "Зиря" начнется в 20:00.

Для "Сабаха" эта встреча может стать исторической: клуб претендует на первый крупный трофей в своей истории. "Зиря" же попытается выиграть Кубок Азербайджана впервые с 2017 года. Помимо трофея, на кону также путевка в Лигу Европы УЕФА, что дополнительно усиливает интерес к финалу.

