В "Туран Товузе" отреагировали на мусор после матча с "Карван-Евлахом" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Беспорядок на стадионах после матчей остается актуальной проблемой для азербайджанского футбола. Так, после игры "Туран Товуза" с “Карван-Евлахом” в рамках 31-го тура Мисли Премьер-лиги в сети распространились фото трибун товузского стадиона, заполненных семечками, бутылками и другим мусором.

В ответ на запрос İdman.Biz в пресс-службе "Туран Товуза" сообщили, что клуб постоянно ведет информационно-просветительскую работу в этом направлении.

"Как минимум дважды на каждом матче диктор делает соответствующие объявления, а на мониторе демонстрируется видеоролик о правилах поведения на стадионе. Конечно, охватить всех невозможно. Образцовое поведение наших болельщиков всегда высоко ценилось. Помимо этого, они выделяются преданностью команде и великолепной поддержкой как на домашних, так и на выездных матчах. К сожалению, такие ситуации случаются по всему миру. На каждую нашу игру приходит не менее 3500-4000 человек. Поэтому будем еще больше наращивать пропаганду", – подчеркнули в клубе.

На фоне этого вспоминается поведение японских футбольных болельщиков, которые известны тем, что после игр коллективно убирают мусор с трибун. Возможно, именно такой пример и стоит взять на вооружение азербайджанским любителям спорта.