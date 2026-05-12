Полузащитник "Туран Товуза": "Выход в еврокубки позволяет считать сезон успешным"

12 Мая 2026 16:16
Полузащитник "Туран Товуза" Хаял Наджафов считает, что выход команды в еврокубки делает нынешний сезон успешным для клуба.

"Я оцениваю сезон положительно, потому что мы завоевали путевку в еврокубки. С первого дня руководство и тренеры верили в нас, мотивировали становиться лучше. Болельщики "Туран Товуза" очень долго ждали этот день и наконец пережили эти эмоции. Для меня особенно важно, что новое поколение тоже увидело этот успех", - сказал Наджафов в интервью futbolinfo.az.

При этом Наджафов признал, что команда могла добиться и большего результата по ходу сезона.

"Могло быть лучше. Но в целом и этот результат для нас считается успехом. Все равно можно было добиться еще более высоких целей. Чемпионат еще не завершен, в том числе и матч с "Шамахы". Мы будем выходить на каждую игру только ради победы", - отметил футболист.

Игрок также высказался о чемпионстве "Сабаха" в Мисли Премьер-лиге.

""Сабах" - очень компактная команда и в обороне, и в атаке. Своей игрой они показали, что заслужили чемпионство", - заявил Наджафов.

Полузащитник подтвердил, что у него есть варианты продолжения карьеры, однако окончательное решение он примет только после завершения сезона.

"Предложения есть - как из Азербайджана, так и из-за границы. Но окончательное решение мы примем после последнего тура", - сказал игрок.

