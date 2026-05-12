12 Мая 2026
RU

Азер Багиров получил новое предложение от "Кяпаза"

Чемпионат Азербайджана
Новости
12 Мая 2026 16:55
32
Азер Багиров получил новое предложение от "Кяпаза"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров заявил, что клуб предложил ему новый контракт на фоне слухов о возможном уходе из команды.

"Слава Богу, я востребованный тренер. То, что мое имя связывают с "Шамахы" или "Араз-Нахчываном", меня только радует. Значит, за последние годы нам удалось показать определенную работу даже с ограниченным бюджетом. Что касается ухода из "Кяпаза", сейчас я нахожусь на своем месте и полностью сосредоточен на команде. Более того, руководство клуба сделало мне новое предложение. Мы уже обсудили новые условия. В прошлый раз условия меня не устроили, поэтому я ушел. Сейчас появились определенные изменения. То, что "Кяпаз" со следующего сезона будет играть в Гяндже и получит новую арену, выглядит привлекательно. Но есть и другие детали, которые нужно обсуждать. Я могу работать и в клубе со средним или даже относительно небольшим бюджетом, но при одном условии - если не будет внешнего давления и я смогу работать свободно. Сейчас мой приоритет - "Кяпаз", но никто не знает, что будет завтра", - подчеркнул Багиров в интервью fanat.az..

За два тура до конца сезона "Кяпаз" занимает 10-е место в Мисли Премьер-лиге с 27 очками и уже гарантировал себе сохранение прописки в элите. Отрыв от идущей следом "Габалы" составляет шесть очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Финал Кубка Азербайджана доверили Эльчину Масиеву
17:51
Чемпионат Азербайджана

Финал Кубка Азербайджана доверили Эльчину Масиеву

Арбитр обслужит решающий матч между "Сабахом" и "Зирей"

Гурбан Гурбанов запретил двум игрокам "Карабаха" тренироваться на базе
17:23
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов запретил двум игрокам "Карабаха" тренироваться на базе

В "Карабахе" ужесточили наказание для Джафаргулиева и Гусейнова

Капитан “Туран Товуза”: “Хотим выйти в групповой этап Лиги конференций” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:10
Чемпионат Азербайджана

Капитан “Туран Товуза”: “Хотим выйти в групповой этап Лиги конференций” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Фаик Гаджиев об ожиданиях от выступления команды в еврокубках

Полузащитник "Туран Товуза": "Выход в еврокубки позволяет считать сезон успешным"
16:16
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Туран Товуза": "Выход в еврокубки позволяет считать сезон успешным"

Хаял Наджафов подтвердил наличие предложений из Азербайджана и из-за рубежа

Защитник "Сабаха": "У нас есть потенциал выйти в основной этап Лиги чемпионов"
16:01
Чемпионат Азербайджана

Защитник "Сабаха": "У нас есть потенциал выйти в основной этап Лиги чемпионов"

Игор Ногейра оценил чемпионский сезон и перспективы команды в еврокубках

В "Туран Товузе" отреагировали на мусор после матча с "Карван-Евлахом" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
15:31
Чемпионат Азербайджана

В "Туран Товузе" отреагировали на мусор после матча с "Карван-Евлахом" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В сети появились фото загрязненных трибун товузского стадиона

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени
10 Мая 11:15
Мировой футбол

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени

Полузащитник "Реала" переживает, что скандал может ударить по его репутации в клубе

Дана Уайт поддержал победу Стрикленда над Чимаевым
10 Мая 10:30
ММА

Дана Уайт поддержал победу Стрикленда над Чимаевым

Глава UFC признался, что отдал чемпионские раунды американскому бойцу