Азер Багиров получил новое предложение от "Кяпаза"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров заявил, что клуб предложил ему новый контракт на фоне слухов о возможном уходе из команды.

"Слава Богу, я востребованный тренер. То, что мое имя связывают с "Шамахы" или "Араз-Нахчываном", меня только радует. Значит, за последние годы нам удалось показать определенную работу даже с ограниченным бюджетом. Что касается ухода из "Кяпаза", сейчас я нахожусь на своем месте и полностью сосредоточен на команде. Более того, руководство клуба сделало мне новое предложение. Мы уже обсудили новые условия. В прошлый раз условия меня не устроили, поэтому я ушел. Сейчас появились определенные изменения. То, что "Кяпаз" со следующего сезона будет играть в Гяндже и получит новую арену, выглядит привлекательно. Но есть и другие детали, которые нужно обсуждать. Я могу работать и в клубе со средним или даже относительно небольшим бюджетом, но при одном условии - если не будет внешнего давления и я смогу работать свободно. Сейчас мой приоритет - "Кяпаз", но никто не знает, что будет завтра", - подчеркнул Багиров в интервью fanat.az..

За два тура до конца сезона "Кяпаз" занимает 10-е место в Мисли Премьер-лиге с 27 очками и уже гарантировал себе сохранение прописки в элите. Отрыв от идущей следом "Габалы" составляет шесть очков.