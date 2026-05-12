Капитан “Туран Товуза”: “Хотим выйти в групповой этап Лиги конференций” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Туран Товуза", гарантировавший себе путевку в Лигу конференций, намерен максимально проявить себя на европейской арене.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил капитан команды Фаик Гаджиев.

"Конечно, мы все хотим выйти в групповой этап. Постараемся сделать для этого все возможное, а как сложится – покажет время. К еврокубкам будем готовиться еще серьезнее, чтобы достойно представить и клуб, и страну", – отметил он.

По словам футболиста, завоевать путевку в еврокубки было мечтой как команды, так и болельщиков:

"Я счастлив, что нам удалось этого добиться. Всегда верил и продолжаю верить в команду. Считаю, что наш успех стал возможен благодаря единству, борьбе до самого конца и поддержке болельщиков, которые сыграли ключевую роль".

Напомним, что "Туран Товуз" пробился в еврокубки после 32-летнего перерыва. В сезоне 1994/95 команда в статусе чемпиона Азербайджана уступила "Фенербахче" в квалификации Кубка УЕФА по сумме двух встреч. На тот момент страна только вступила в УЕФА, поэтому чемпиону полагалась путевка во второй по значимости турнир – Кубок УЕФА.