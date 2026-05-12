Гурбан Гурбанов запретил двум игрокам "Карабаха" тренироваться на базе

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов ужесточил меры в отношении Эльвина Джафаргулиева и Аббаса Гусейнова, ранее отстраненных от основной команды за нарушение дисциплины.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, наставник агдамского клуба дал указание, согласно которому оба футболиста больше не смогут приезжать на клубную базу в Сураханы для индивидуальных тренировок.

Ранее защитники были переведены в резервный состав после инцидента, произошедшего после матча с "Шамахы". По информации источника, причиной наказания стало то, что футболисты организовали развлекательную вечеринку после игры.

Узнав о произошедшем, Гурбанов отправил обоих игроков в дубль. Позже Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов приняли участие в матче "Карабах-2" против "Зиря-2" в Лиге дублеров и отметились забитыми мячами.

Ситуация особенно важна для Аббаса Гусейнова, поскольку его контракт с "Карабахом" истекает уже в конце сезона. Соглашение Эльвина Джафаргулиева рассчитано до лета 2027 года.

Для "Карабаха" эта история стала одним из самых громких внутренних дисциплинарных эпизодов сезона на фоне сложного года, в котором команда уступила чемпионство "Сабаху" и параллельно проводила тяжелую кампанию в Лиге чемпионов УЕФА.