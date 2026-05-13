13 Мая 2026
Хулио Родригес: "У финала "Сабах" - "Зиря" нет фаворита"

13 Мая 2026 13:53
Бывший футболист "Зиря" и "Сабаха" Хулио Сесар Родригес выступавший в Азербайджане с 2019 по 2022 год, поделился мыслями по поводу предстоящего финала Кубка Азербайджана по футболу между "Сабахом" и "Зиря".

"Я всегда слежу за тем, что происходит в азербайджанском футболе. Очень рад за обе команды, потому что они правильно выстроили свою работу и добиваются хороших результатов в лиге. Не могу сказать, кто победит. Обе команды показывают хороший футбол, у них сильные игроки и тренеры. Победит тот, кто лучше настроится на матч и допустит меньше ошибок. Сейчас "Сабах" находится в лучшем психологическом состоянии. Но финалы всегда отличаются от обычных матчей. Думаю, нас ждет хороший и интересный матч", - отметил парагвайский футболист в беседе с futbolinfo.az.

При этом экс-футболист отказался поддерживать одну из сторон.

"Пусть победит сильнейший. Я не могу выбрать, потому что оба клуба дали мне возможность играть в Премьер-лиге Азербайджана", - заявил он.

Сейчас Родригес выступает за аргентинский клуб "Атлетико Миктлан". Футболист также рассказал, что пока не получил конкретных предложений и будет определяться с будущим после открытия летнего трансферного окна.

