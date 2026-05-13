Кубок Азербайджана: Три десятилетия футбольных триумфов от "Иншаатчы" до "Сабаха" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Кубок Азербайджана по футболу за три десятилетия прошел путь от первых матчей при полупустых трибунах до статуса самого непредсказуемого турнира страны, определив за это время десять уникальных обладателей трофея. История соревнований, начавшаяся в 1992 году, стала отражением развития национального спорта, где региональные клубы на равных конкурировали со столичными грандами.

İdman.Biz напоминает, что первым победителем турнира в 1992 году стал бакинский "Иншаатчы", который в дополнительное время одолел мингячевирский "Кюр" со счетом 2:1. Уже в следующем сезоне свой первый кубковый трофей завоевал агдамский "Карабах" - легендарный Мушфиг Гусейнов на 97-й минуте забил единственный гол в ворота сабирабадского "Иншаатчы".

Период 90-х годов прошел под знаком доминирования гянджинского "Кяпаза". Под руководством Мехмана Аллахвердиева, получившего прозвище "Император", команда выиграла четыре финала из четырех. Гянджинцы дважды обыгрывали в решающих матчах "Карабах" (1998, 2000), а также побеждали лянкяранский "Хазар" (1994) и бакинский "Хазри" (1997). Параллельно укреплял свои позиции "Нефтчи", ставший шестикратным обладателем кубка. Особенно драматичным стал финал 1999 года, когда бакинцы обыграли "Шамкир" в серии пенальти благодаря сейву Джахангира Гасанзаде.

В 2000-е годы география победителей расширилась за счет "золотого периода" "Хазар-Лянкярана" и успехов ФК "Бакы". Ленкоранцы под началом Агасалима Мирджавадова дважды подряд брали трофей в 2007 и 2008 годах. Однако современная эпоха неразрывно связана с именем Гурбана Гурбанова. Его "Карабах" установил абсолютный рекорд, доведя число побед в кубке до восьми. Агдамцы трижды подряд (2015-2017) становились недосягаемыми для соперников, включая принципиальные победы над "Нефтчи".

Последние годы ознаменовались возвращением интриги: "Габала" и "Кешля" (ныне "Шамахы") дважды поднимали кубок над головой, прерывая гегемонию лидеров. Настоящей сенсацией стал финал 2025 года, где "Сабах" в триллере с дополнительным временем вырвал победу у "Карабаха" (3:2) благодаря решающему голу Муталлимова на 120-й минуте. Новейшая история турнира продолжилась в сезоне 2025/26 противостоянием "Сабаха" и "Зиря". Финал пройдет сегодня на стадионе Palms Sport Arena в 20:00.

Напомним, что за всю историю турнира было зафиксировано более 300 матчей с крупным счетом. Рекорд результативности (14:0) устанавливался дважды: сборной Азербайджана U18 в 1997 году и клубом "Шафа" в 2004-м. Самым титулованным тренером остается Гурбан Гурбанов с шестью трофеями, на втором месте - Мехман Аллахвердиев (4 победы).

Эльдар Джанашвили