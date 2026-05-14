Форвард "Зиря" после поражения в финале Кубка: "Хотим завершить чемпионат на четвертом месте"

Футболист "Зиря" Эрен Айдын после поражения от "Сабаха" (1:2) в финале Бизон Кубка Азербайджана призвал команду переключиться на оставшиеся матчи чемпионата и не искать оправданий в судействе.

"Мы хотели победить. Но проиграли из-за гола, пропущенного в последние минуты. Поздравляю соперника. Это действительно очень хорошая команда с сильной тактикой и качественными игроками. На мой взгляд, нет необходимости говорить о судьях. Мы должны очень хорошо подготовиться к двум оставшимся матчам. Чтобы достичь нашей цели, "Нефтчи" должен потерять очки. У нас осталось два матча. Мы хотим хорошо подготовиться к ним и завершить чемпионат на четвертом месте", - заявил турецкий форвард в комментарии sport24.az.

23-летний нападающий также рассказал, что сыграл финал с обезболивающим после недавней травмы.

"Я играл с обезболивающим. Но сильной боли уже не было. Я раньше сталкивался с такой травмой, поэтому понимал ситуацию. Хотел играть дольше, но нужно уважать решение главного тренера заменить меня. Пока ничего не закончено. Преимущество у "Нефтчи", но мы тоже хотим сделать все возможное. Думаю, у нас хорошая команда, хотя нам нужно играть еще лучше", - отметил Айдын.

Отметим, что после поражения в финале Кубка Азербайджана "Зиря" продолжает борьбу с "Нефтчи" за четвертое место в Мисли Премьер-лиге.