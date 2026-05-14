Стас Покатилов: "Не ожидали от "Зиря" такой энергии" - ВИДЕО

14 Мая 2026 10:46
Стас Покатилов: "Не ожидали от "Зиря" такой энергии"

Голкипер "Сабаха" Стас Покатилов после победы над "Зиря" (2:1) в финале Бизон Кубка Азербайджана признался, что хочет продолжить карьеру в бакинском клубе.

"Я хочу остаться в "Сабахе". Мне нравится Баку. Хочу сыграть с командой в Лиге чемпионов. Одним словом, намерен остаться. Но пока мы еще не пришли к полному соглашению с руководством по условиям", - заявил вратарь в комментарии sport24.az.

Покатилов отметил, что финал имел для команды особое значение, поскольку "Сабах" защищал титул действующего обладателя Кубка Азербайджана. По словам голкипера, команда хотела сохранить трофей и снова привезти его домой. Также вратарь прокомментировал пропущенный мяч в начале встречи. Казахстанский футболист признал, что команда не ожидала такого давления от "Зиря" с первых минут.

"В эпизоде с пропущенным голом возникла неприятная ситуация. Думаю, будто немного уснули. Мы не ожидали, что "Зиря" начнет матч с такой энергией. Поэтому и пропустили такой обидный мяч", - сказал Покатилов.

Отметим, что "Сабах" победил "Зиря" со счетом 2:1 и второй год подряд выиграл Кубок Азербайджана. Ранее команда также впервые стала чемпионом страны, оформив "золотой дубль".

