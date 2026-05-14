Литовский тренер переписал историю футбола Азербайджана

"Сабах" стал пятой командой в истории азербайджанского футбола, сумевшей выиграть чемпионат и Кубок Азербайджана в одном сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, бакинский клуб, досрочно оформивший чемпионство в Мисли Премьер-лиге, затем победил "Зиря" (2:1) в финале Бизон Кубка Азербайджана и сделал первый "золотой дубль" в своей истории.

Ранее подобного успеха добивались лишь четыре клуба. Рекорд принадлежит "Карабаху", который оформлял "золотой дубль" шесть раз - в 1993, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2021/2022 и 2023/2024 годах.

На счету "Нефтчи" три таких сезона - 1995/1996, 2003/2004 и 2012/2013. По одному "золотому дублю" также имеют "Кяпаз" (1997/1998) и "Хазар-Лянкяран" (2006/2007).

Кроме того, главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас стал первым иностранным специалистом в истории азербайджанского футбола, которому удалось оформить "золотой дубль".

До него все 11 подобных достижений принадлежали местным тренерам. Чаще остальных этого добивался Гурбан Гурбанов - пять раз. По два "золотых дубля" имеют Казбек Туаев и Агасалим Мирджавадов, еще по одному - Мехман Аллахвердиев и Беюкага Гаджиев.

Отметим, что для "Сабаха" нынешний сезон стал самым успешным в истории клуба. Иногда достаточно одного правильного тренера, чтобы переписать целую главу национального футбола. Даже если он приехал из Литвы, а не из привычного южноамериканского футбольного культа.