14 Мая 2026
RU

"Нефтчи" проиграл апелляцию по громкому штрафу АФФА

Чемпионат Азербайджана
Новости
14 Мая 2026 13:36
12
"Нефтчи" проиграл апелляцию по громкому штрафу АФФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела очередное заседание Апелляционного арбитражного трибунала, на котором были рассмотрены жалобы "Нефтчи" и клуба "Чинар" (Гянджа).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, трибунал отклонил апелляции обеих сторон и оставил в силе решения Дисциплинарного комитета.

Согласно решению, штраф в размере 15 тысяч манатов, наложенный на "Нефтчи" после матча 23-го тура Мисли Премьер-лиги против "Туран Товуза", остается в силе. Причиной наказания стал оскорбительный баннер, вывешенный болельщиками бакинского клуба во время встречи.

Также без удовлетворения осталась апелляция клуба "Чинар" (Гянджа), выступающего в лиге U-13.

В АФФА заявили, что команда использовала четырех футболистов, зарегистрированных вне активного трансферного окна. В результате итоги матчей против "Ясамал" (Шамкир) и "Гошгар" (Гянджа) были аннулированы, а "Чинару" засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Кроме того, сторонам сообщили, что они имеют право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Доми Массумо призвал "Габалу" максимально собраться перед плей-офф
12:41
Чемпионат Азербайджана

Доми Массумо призвал "Габалу" максимально собраться перед плей-офф

Полузащитник команды заявил, что клуб обязан сохранить место в Премьер-лиге

Форвард "Зиря" после поражения в финале Кубка: "Хотим завершить чемпионат на четвертом месте"
11:46
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Зиря" после поражения в финале Кубка: "Хотим завершить чемпионат на четвертом месте"

Эрен Айдын заявил, что команда должна сосредоточиться на борьбе за четвертое место
Стас Покатилов: "Не ожидали от "Зиря" такой энергии"
10:46
Чемпионат Азербайджана

Стас Покатилов: "Не ожидали от "Зиря" такой энергии" - ВИДЕО

Казахстанский голкипер заявил, что пока не договорился с клубом о новом соглашении

Джой-Лэнс Микелс: "От "Зиря" я ожидал большего"
10:01
Чемпионат Азербайджана

Джой-Лэнс Микелс: "От "Зиря" я ожидал большего"

Форвард "Сабаха" оценил финал Кубка Азербайджана и назвал сезон лучшим в карьере

Полузащитник "Араз-Нахчывана" вызван в сборную Бенина
13 Мая 18:16
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Араз-Нахчывана" вызван в сборную Бенина

Фелипе Сантос примет участие в тренировочном сборе национальной команды

Кубок Азербайджана: Три десятилетия футбольных триумфов от "Иншаатчы" до "Сабаха" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
13 Мая 16:16
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: Три десятилетия футбольных триумфов от "Иншаатчы" до "Сабаха" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Рекордсмен "Карабах" и четыре финала "Императора" Мехмана Аллахвердиева

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде