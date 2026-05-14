"Нефтчи" проиграл апелляцию по громкому штрафу АФФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела очередное заседание Апелляционного арбитражного трибунала, на котором были рассмотрены жалобы "Нефтчи" и клуба "Чинар" (Гянджа).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, трибунал отклонил апелляции обеих сторон и оставил в силе решения Дисциплинарного комитета.

Согласно решению, штраф в размере 15 тысяч манатов, наложенный на "Нефтчи" после матча 23-го тура Мисли Премьер-лиги против "Туран Товуза", остается в силе. Причиной наказания стал оскорбительный баннер, вывешенный болельщиками бакинского клуба во время встречи.

Также без удовлетворения осталась апелляция клуба "Чинар" (Гянджа), выступающего в лиге U-13.

В АФФА заявили, что команда использовала четырех футболистов, зарегистрированных вне активного трансферного окна. В результате итоги матчей против "Ясамал" (Шамкир) и "Гошгар" (Гянджа) были аннулированы, а "Чинару" засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Кроме того, сторонам сообщили, что они имеют право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).