Доми Массумо призвал "Габалу" максимально собраться перед плей-офф

Полузащитник футбольного клуба "Габалы" Доми Массумо перед стыковым матчем за сохранение места в Мисли Премьер-лиге заявил, что команда должна максимально серьезно подойти к плей-офф.

"Мы уже знаем, что нас ждет матч плей-офф. Поэтому должны быть внимательными и максимально серьезными. Нельзя заранее делать прогнозы. Наша цель - пройти этот этап и сохранить команду в Премьер-лиге", - заявил футболист в интервью futbolinfo.az.

Массумо признал, что перед стартом сезона у "Габалы" были гораздо более высокие задачи, чем борьба за выживание. По словам полузащитника, команда должна извлечь уроки из нынешней ситуации.

"В начале сезона нашей целью было набирать как можно больше очков и находиться выше в таблице. Но, к сожалению, сейчас мы боремся за сохранение места в лиге. Нужно сделать выводы, чтобы не оказаться в такой ситуации в следующем сезоне", - отметил хавбек.

Футболист также подчеркнул важность оставшихся матчей чемпионата перед плей-офф. По его словам, "Габала" не собирается снижать концентрацию до самого конца сезона.

"Эти две игры тоже очень важны для нас. Если хотим хорошо завершить сезон, нельзя терять концентрацию. Поэтому до конца должны сохранять спокойствие и фокус", - сказал Массумо.

Комментируя предстоящий матч против "Карван-Евлаха", полузащитник отметил, что турнирное положение команд не должно влиять на настрой.

"Независимо от положения в таблице, это тоже матч. Наша цель - завершить сезон как можно выше, поэтому расслабляться нельзя", - подчеркнул игрок.

Отметим, что "Габала" завершит сезон матчем плей-офф за право остаться в Мисли Премьер-лиге.