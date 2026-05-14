"Сабах" повторил достижение "Карабаха" спустя девять лет

14 Мая 2026 16:51
"Сабах", выигравший Бизон Кубок Азербайджана по футболу, сумел защитить титул и переписал историю турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, бакинский клуб стал первой командой за последние девять сезонов, которой удалось дважды подряд выиграть Кубок Азербайджана.

Последним подобного результата добивался "Карабах". Агдамский клуб тогда не только защитил титул, но и выиграл турнир три сезона подряд - в 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 годах.

Кроме "Карабаха", еще три клуба в истории азербайджанского футбола выигрывали Кубок Азербайджана два сезона подряд.

"Нефтчи" делал это дважды - в сезонах 1994/1995 и 1995/1996, а затем в 2012/2013 и 2013/2014 годах.

Также подобного успеха добивались "Кяпаз" (1996/1997, 1997/1998) и "Хазар-Лянкяран" (2006/2007, 2007/2008).

Напомним, что в финале нынешнего розыгрыша Кубка Азербайджана "Сабах" обыграл "Зиря" со счетом 2:1 и оформил "золотой дубль". Для клуба это уже не просто удачный сезон, а полноценная заявка на новую силу в азербайджанском футболе.

İdman.Biz
