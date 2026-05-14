Велко Симич: "Мы полностью заслужили "золотой дубль"

Полузащитник "Сабаха" Велко Симич после победы над "Зиря" (2:1) в финале Бизон Кубка Азербайджана заявил, что бакинский клуб полностью заслужил оба трофея сезона.

"Получился отличный матч. Думаю, мы великолепно завершили сезон. Выиграли и чемпионат, и кубок. Считаю, что полностью этого заслужили, потому что с первого дня показывали очень хороший футбол. Наша команда весь сезон демонстрировала стабильную и уверенную игру. Поэтому мы очень счастливы", - сказал сербский хавбек в комментарии Азертадж.

31-летний полузащитник также прокомментировал перспективы команды в Лиге чемпионов. Симич подчеркнул, что сейчас игроки хотят завершить сезон и немного отдохнуть, а уже затем сосредоточатся на новых задачах.

"О Лиге чемпионов пока еще рано думать. Сейчас хотим полностью завершить сезон и немного отдохнуть. Потом будем шаг за шагом думать о следующих целях. Конечно, впереди нас ждут интересные и ответственные матчи", - заявил игрок.

Говоря о собственном выступлении, Симич подчеркнул, что для него важнее успехи команды, чем индивидуальные показатели.

"Я предпочитаю говорить о командных успехах. Но думаю, что смог принести пользу команде и внес свой вклад в наши достижения. И я счастлив из-за этого", - сказал полузащитник.

Отметим, что "Сабах" досрочно выиграл Мисли Премьер-лигу, а затем второй год подряд завоевал Кубок Азербайджана, оформив "золотой дубль".