14 Мая 2026
RU

Велко Симич: "Мы полностью заслужили "золотой дубль"

Чемпионат Азербайджана
Новости
14 Мая 2026 17:51
32
Велко Симич: "Мы полностью заслужили "золотой дубль"

Полузащитник "Сабаха" Велко Симич после победы над "Зиря" (2:1) в финале Бизон Кубка Азербайджана заявил, что бакинский клуб полностью заслужил оба трофея сезона.

"Получился отличный матч. Думаю, мы великолепно завершили сезон. Выиграли и чемпионат, и кубок. Считаю, что полностью этого заслужили, потому что с первого дня показывали очень хороший футбол. Наша команда весь сезон демонстрировала стабильную и уверенную игру. Поэтому мы очень счастливы", - сказал сербский хавбек в комментарии Азертадж.

31-летний полузащитник также прокомментировал перспективы команды в Лиге чемпионов. Симич подчеркнул, что сейчас игроки хотят завершить сезон и немного отдохнуть, а уже затем сосредоточатся на новых задачах.

"О Лиге чемпионов пока еще рано думать. Сейчас хотим полностью завершить сезон и немного отдохнуть. Потом будем шаг за шагом думать о следующих целях. Конечно, впереди нас ждут интересные и ответственные матчи", - заявил игрок.

Говоря о собственном выступлении, Симич подчеркнул, что для него важнее успехи команды, чем индивидуальные показатели.

"Я предпочитаю говорить о командных успехах. Но думаю, что смог принести пользу команде и внес свой вклад в наши достижения. И я счастлив из-за этого", - сказал полузащитник.

Отметим, что "Сабах" досрочно выиграл Мисли Премьер-лигу, а затем второй год подряд завоевал Кубок Азербайджана, оформив "золотой дубль".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нападающий "Араз-Нахчывана": "После зимнего перерыва у нас начался серьезный спад"
17:36
Чемпионат Азербайджана

Нападающий "Араз-Нахчывана": "После зимнего перерыва у нас начался серьезный спад"

Рамон Машаду признался, что сезон стал большим разочарованием

"Сабах" повторил достижение "Карабаха" спустя девять лет
16:51
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" повторил достижение "Карабаха" спустя девять лет

"Совы" вошли в историю Кубка Азербайджана после финала с "Зиря"

Литовский тренер переписал историю футбола Азербайджана
14:28
Чемпионат Азербайджана

Литовский тренер переписал историю футбола Азербайджана

Валдас Дамбраускас впервые оформил "золотой дубль"

"Сабах" выкупил Тимотеуша Пухача у немецкого клуба
14:13
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" выкупил Тимотеуша Пухача у немецкого клуба

Польский защитник подписал с чемпионом Азербайджана трехлетний контракт
"Нефтчи" проиграл апелляцию по громкому штрафу АФФА
13:36
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" проиграл апелляцию по громкому штрафу АФФА

Клуб не смог отменить наказание за оскорбительный баннер
Доми Массумо призвал "Габалу" максимально собраться перед плей-офф
12:41
Чемпионат Азербайджана

Доми Массумо призвал "Габалу" максимально собраться перед плей-офф

Полузащитник команды заявил, что клуб обязан сохранить место в Премьер-лиге

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
12 Мая 00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство
12 Мая 10:22
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

Роналду поборется за титул в Эр-Рияде