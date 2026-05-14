Нападающий "Араз-Нахчывана": "После зимнего перерыва у нас начался серьезный спад"

Нападающий "Араз-Нахчывана" Рамон Мачадо заявил, что команда не сумела выполнить главную задачу сезона и потеряла шанс пробиться в еврокубки. Бразильский форвард признался, что после зимней паузы команда резко сдала.

"В этом сезоне в команду было вложено больше средств, и цель снова заключалась в попадании в еврокубки. Но после зимнего перерыва у нас начался серьезный спад. Я и сам не смог реализовать ни личные, ни командные цели. Это огромное разочарование. Команда строилась именно для того, чтобы снова попасть в еврокубки. Не достичь этой цели очень болезненно и для клуба, и лично для меня. Не могу сказать ничего плохого о новом тренере. У него свои методы работы и футбольные идеи. Но пока мы не добились тех результатов, которых хотели", - заявил нападающий в интервью futbolinfo.az .

Футболист также подтвердил, что его будущее в "Араз-Нахчыване" пока остается неопределенным.

"Мой контракт заканчивается, и клуб пока не связывался со мной по поводу продления. Из Азии уже есть предложения, есть интерес и из Азербайджана, но официальных переговоров пока нет", - сказал Мачадо.

По словам бразильца, окончательное решение о своем будущем он примет только после завершения сезона.