14 Мая 2026
RU

Камал Умудлу рассудит центральный матч 32 тура Мисли Премьер-лиги

Чемпионат Азербайджана
Новости
14 Мая 2026 19:40
24
Камал Умудлу рассудит центральный матч 32 тура Мисли Премьер-лиги

Определились судейские назначения на матчи 32 тура Мисли Премьер-лиги. Обслуживание центральной встречи тура между "Сабахом" и "Нефтчи" доверено арбитру Камалу Умудлу, сообщает İdman.Biz.

Матчи тура пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 мая.

15 мая

В первый игровой день состоятся два поединка. На городском стадионе Евлаха в 17:00 начнется встреча между местным "Карваном" и "Габалой". Главным судьей назначен Али Алиев, помогать которому на линиях будут Гюльнура Акперзаде и Мирнихад Сеидов, а функции четвертого арбитра исполнит Вугар Гасанлы. За системой VAR будет следить Рауф Джабаров, а помогать ему в качестве AVAR назначен Джамиль Гулиев. Судьей-инспектором матча выступит Анар Салманов, представителем АФФА — Эльчин Мехтиев.

Позже, в 19:30, на SOCAR Polymer Arena сойдутся "Араз-Нахчыван" и "Кяпаз". Игру обслужит бригада во главе с Рашадом Ахмедовым. Лайнсменами выступят Рахиль Рамазанов и Орхан Ибишов, четвертым арбитром — Ислам Мамедов. На VAR назначен Акбер Ахмедов, на AVAR — Турал Курбанов. Судейский инспектор — Мунис Абдуллаев, представитель АФФА — Эльгиз Аббасов.

16 мая

В субботу также запланированы две встречи, которые начнутся одновременно в 17:00. На городском стадионе Шамахы местный клуб примет "Туран Товуз". Игру доверено судить Руслану Гулиеву. Его помощниками станут Эйюб Ибрагимов и Теймур Теймуров, резервным судьей — Раван Гамзазаде. Мониторинг VAR поручен Камранбеку Рахимову, а AVAR — Зейналу Зейналову. Оценивать судейство будет Рагим Гасанов, представитель АФФА — Эмин Джафаров.

В это же время на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова "Карабах" сыграет против "Имишли". Главным арбитром матча назначен Эмин Алиев, боковыми судьями — Асиман Азизли и Рахман Имами, четвертым — Ниджат Исмаиллы. Арбитром VAR станет Алияр Агаев, его ассистентом AVAR — Ширмамед Мамедов. Инспектировать судей будет Омар Пашаев, представитель АФФА — Эльчин Мамедов.

17 мая

Заключительные матчи тура пройдут в воскресенье и начнутся в 18:00. На стадионе Спортивного комплекса Зиря встретятся "Зиря" и "Сумгайыт". Главным судьей станет Джавид Джалилов, ассистентами на линиях — Камран Байрамов и Муслум Алиев, четвертым арбитром — Камран Алиев. За VAR будет отвечать Ингилаб Мамедов, за AVAR — Зохраб Аббасов. Судья-инспектор — Зохраб Кадиев, представитель АФФА — Руфат Амиров.

В параллельном центральном противостоянии тура на "Банк Республика Арене" сойдутся "Сабах" и "Нефтчи". Вместе с главным арбитром Камалом Умудлу на линии выйдут Намик Гусейнов и Вюсал Мамедов, функции четвертого судьи возложены на Эльвина Байрамова. Арбитром VAR назначен Фарид Гаджиев, его помощником AVAR — Акиф Амирали. Работу судейской бригады оценит Асим Худиев, представителем АФФА на игре выступит Эркин Гусейнов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Велко Симич: "Мы полностью заслужили "золотой дубль"
17:51
Чемпионат Азербайджана

Велко Симич: "Мы полностью заслужили "золотой дубль"

Полузащитник "Сабаха" заявил, что команда весь сезон показывала стабильный футбол

Нападающий "Араз-Нахчывана": "После зимнего перерыва у нас начался серьезный спад"
17:36
Чемпионат Азербайджана

Нападающий "Араз-Нахчывана": "После зимнего перерыва у нас начался серьезный спад"

Рамон Машаду признался, что сезон стал большим разочарованием

"Сабах" повторил достижение "Карабаха" спустя девять лет
16:51
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" повторил достижение "Карабаха" спустя девять лет

"Совы" вошли в историю Кубка Азербайджана после финала с "Зиря"

Литовский тренер переписал историю футбола Азербайджана
14:28
Чемпионат Азербайджана

Литовский тренер переписал историю футбола Азербайджана

Валдас Дамбраускас впервые оформил "золотой дубль"

"Сабах" выкупил Тимотеуша Пухача у немецкого клуба
14:13
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" выкупил Тимотеуша Пухача у немецкого клуба

Польский защитник подписал с чемпионом Азербайджана трехлетний контракт
"Нефтчи" проиграл апелляцию по громкому штрафу АФФА
13:36
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" проиграл апелляцию по громкому штрафу АФФА

Клуб не смог отменить наказание за оскорбительный баннер

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
12 Мая 00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро