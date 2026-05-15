"Габала" и "Карван-Евлах" поборются за сохранение в Премьер-лиге

15 Мая 2026 09:58
"Габала" и "Карван-Евлах" поборются за сохранение в Премьер-лиге

Сегодня в 32-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Карваном-Евлахом" и "Габалой".

Как сообщает İdman.Biz, матч двух последних команд таблицы пройдет на городском стадионе Евлаха и начнется в 17:00. Главным арбитром встречи назначен Али Алиев.

Отметим, что "Карван-Евлах" с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Габала", набравшая 21 очко, располагается на 11-й позиции.

Мисли Премьер-лига
32-й тур

15 мая

17:00. "Карван-Евлах" - "Габала"

Судьи: Али Алиев, Гюльнура Акберзаде, Мирнигад Сеидов, Вугар Гасанов.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Джамиль Гулиев.
Инспектор судей: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев.
Городской стадион Евлаха.

Отметим, что тур завершится 17 мая.

İdman.Biz
