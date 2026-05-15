"Араз-Нахчыван" примет "Кяпаз" в 32-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 32-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Аразом-Нахчываном" и "Кяпазом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на "SOCAR Polymer Arena" и начнется в 19:30.
"Араз-Нахчыван", набравший 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана . "Кяпаз" с 21 очком располагается на десятой позиции.
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Орхан Ибишов, Ислам Мамедов.
VAR: Акбар Ахмедов.
AVAR: Турал Гурбанов.
Инспектор судей: Мунис Абдуллаев.
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.
Стадион: "SOCAR Polymer Arena".