"Араз-Нахчыван" примет "Кяпаз" в 32-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 32-го тура Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Аразом-Нахчываном" и "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на "SOCAR Polymer Arena" и начнется в 19:30.

"Араз-Нахчыван", набравший 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана . "Кяпаз" с 21 очком располагается на десятой позиции.

Мисли Премьер-лига

32-й тур

15 мая

19:30. "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Орхан Ибишов, Ислам Мамедов.

VAR: Акбар Ахмедов.

AVAR: Турал Гурбанов.

Инспектор судей: Мунис Абдуллаев.

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.

Стадион: "SOCAR Polymer Arena".