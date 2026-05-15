ФИФА сняла трансферный запрет с "Карабаха"

ФИФА сняла трансферный запрет, ранее наложенный на "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, международная федерация изменила решение в отношении агдамского клуба.

Ранее ФИФА запретила представителю Премьер-лиги Азербайджана регистрировать новых игроков в течение трех ближайших трансферных окон. Однако позже проблема была урегулирована.

По информации источника, "Карабах" столкнулся с той же ситуацией, что и "Нефтчи" несколькими днями ранее. Из-за задержки выплаты по одному из трансферов система ФИФА автоматически внесла клуб в красный список.

После выполнения финансовых обязательств ограничение было снято автоматически.

Таким образом, "Карабах" сможет свободно работать на трансферном рынке в летнее межсезонье и подписывать новых футболистов.