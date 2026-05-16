"Шамахы" примет "Туран Товуз" в 32-м туре Премьер-лиги

Сегодня в 32-м туре футбольной Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Шамахы" и "Туран Товузом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Шамахинском городском стадионе и начнется в 17:00. Главным арбитром матча назначен Руслан Гулиев.

Отметим, что "Шамахы" с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Туран Товуз", набравший 59 очков, располагается на третьей позиции.

Судьи: Руслан Гулиев, Эйюб Ибрагимов, Теймур Теймуров, Раван Гамзазаде.

VAR: Камранбей Рагимов.

AVAR: Зейнал Зейналов.

Инспектор судей: Рагим Гасанов.

Представитель АФФА: Эмин Джафаров.

Шамахинский городской стадион

Отметим, что тур завершится 17 мая.