Бразильский защитник Руан Ренато может покинуть "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, футболист хочет уйти из клуба из-за более выгодных предложений от других команд.

При этом "орлы" не намерены расставаться с игроком. Более того, клуб заинтересован в подписании нового контракта с защитником.

Однако стороны пока не смогли достичь соглашения. Сообщается, что Ренато получил более привлекательные предложения как из Азербайджана, так и из зарубежных чемпионатов.

Отметим, что действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года.