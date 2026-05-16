"Габала" может расстаться с Кахабером Цхададзе

В конце сезона еще в одном клубе Премьер-лиги Азербайджана может произойти смена главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, руководство "Габалы" недовольно работой Кахабера Цхададзе.

По информации источника, независимо от итоговых результатов сезона региональный клуб планирует расстаться с 57-летним грузинским специалистом.

Отметим, что Цхададзе возглавляет "красно-черных" с 2024 года. Ранее в Азербайджане он также тренировал "Стандард" (прекратил существование) и "Интер" - нынешний "Шамахы".