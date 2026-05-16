Курбан Бердыев - об агрессивном характере матча с "Шамахы": "Это было из-за судейства"

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Шамахы" (2:3), передает İdman.Biz.

"В первом тайме мы сыграли нехорошо. Не задавайте вопрос о судье, говорить не буду. Во втором тайме сыграли более агрессивно и сравняли счет. Но, к сожалению, потом снова пропустили гол", — заявил Бердыев.

Отвечая на вопрос о том, повлиял ли на футболистов уже обеспеченный выход в еврокубки, специалист отметил: "В определенном смысле да. Потому что в первом тайме была невнимательность. За игру во втором тайме я поблагодарил футболистов, мы смогли изменить ход игры. Если бы не пропустили гол, было бы еще лучше".

Говоря о запоздалой реакции защитников в ряде эпизодов, наставник сказал: "С игрой в первом тайме можно смириться. Но и футболисты соперника были агрессивны. Иногда мы опаздывали и при подборе вторых мячей. После перерыва мы смогли устранить недостатки".

Также Бердыев объяснил агрессивный характер матча: "Это было из-за судейства".

Комментируя возможные трансферы, главный тренер "Туран Товуза" отметил: "Наши поиски продолжаются, окончательного результата нет".

На вопрос о переговорах с руководством по поводу количества новичков Бердыев ответил: "Все будет зависеть от количества качественных игроков, которых мы найдем".