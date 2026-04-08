"Тоттенхэм" намерен приобрести вратаря "Манчестер Сити" Траффорда

Лондонский "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении вратаря "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun.

По информации источника, основной вратарь "Тоттенхэма" Викарьо Гульельмо покинет Лондон по окончании сезона и перейдет в миланский "Интер". 23‑летний англичанин Траффорд — главный кандидат на замену.

Траффорд в текущем сезоне АПЛ провел три матча за "Манчестер Сити", пропустив четыре гола. Англичанин перестал попадать в состав после подписания Джанлуиджи Доннаруммы.

Гульельмо сыграл 31 матч в сезоне АПЛ, пропустив 50 голов. "Тоттенхэм" занимает 17‑е место в турнирной таблице чемпионата Англии.