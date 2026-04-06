Аида Керимова: "Мой отец родом из села Ашагы Гархун"

Аида Керимова, этническая азербайджанка и победительница недавнего чемпионата Европы среди борцов до 23 лет (U-23), поделилась подробностями своего пути и связи с исторической родиной.

Спортсменка отметила особую атмосферу Сербии, где проходил турнир: "Сербия в плане спортивных мероприятий стала для меня очень гостеприимным местом. Там прекрасная атмосфера. Вот уже третий год я привожу медали домой именно из этой страны", - рассказала Аида Керимова в интервью prosport.az.

Рассуждая о перерыве в результатах между 2019 и 2024 годами, Керимова пояснила: "Причиной была травма локтя. Мне сделали операцию, и процесс восстановления затянулся".

В настоящее время Керимова проживает в Киеве, где сталкивается с реалиями войны. "Я сейчас живу в Киеве. Конечно, последствия войны ощущаются. Невозможно закрывать глаза на происходящее, это влияет на нашу повседневную жизнь, но мы стараемся адаптироваться. Тренироваться в таких условиях сложно. Бывают перерывы, психологическое давление и беспокойство. Но спорт помогает проявлять решимость, дает мотивацию и позволяет сосредоточиться на деле. Мы учимся быть сильными не только физически, но и ментально".

В финале ЧЕ U-23 Аида одолела российскую соперницу Александру Копылову, однако подчеркнула отсутствие политического подтекста на ковре.

"На ковре мы просто спортсмены и соперники. Наша главная цель — продемонстрировать свой уровень и вести честную борьбу", - отметила чемпионка.

Особое внимание в интервью было уделено происхождению спортсменки.

"Мой отец из Евлаха, из села Ашагы Гархун. В Евлахе у нас есть родственники, с которыми мы поддерживаем связь, несмотря на расстояние. Сама же я родилась в городе Торецк Донецкой области, который сейчас находится под российской оккупацией", — поделилась Керимова.

Говоря о возможном переходе под флаг Азербайджана, она подтвердила наличие интереса: "Разговоры об этом были. Но пока я представляю Украину и сосредоточена на выступлениях за страну, в которой живу. Время покажет, что будет в будущем. В спорте никогда не говорят "никогда", но на данный момент таких планов нет".

Аида также отметила высокий уровень азербайджанской школы борьбы, назвав ее одной из сильнейших в мире.

