Азербайджанские борцы-классики готовятся к "Кубку Победы" в Анталье

Состоялась открытая тренировка сборной Азербайджана по греко-римской борьбе (U-17). За процессом в зале Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова наблюдали официальные лица федерации и личные тренеры борцов.

Под руководством Рафика Гусейнова и его штаба команда сделала упор на тактико-техническую подготовку. Тренеры отметили пользу таких занятий и предложили сделать их традиционными, сообщает İdman.Biz.

Старший тренер Рафик Гусейнов подвел итоги подготовки: "Мы провели 10-дневный сбор в Узбекистане, что стало важным этапом перед турниром "Кубок Победы" в Турции. Сборная Узбекистана — одна из сильнейших в мире в этой возрастной категории. Сейчас работаем над выявленными ошибками, команда находится в оптимальной форме. Открытые тренировки важны, чтобы личные тренеры видели уровень своих воспитанников. Путь к Олимпиаде-2032 начинается именно с этих ребят".

Отметим, что международный турнир "Кубок Победы" (Zəfər kuboku) пройдет 12–14 апреля в турецкой Анталье.