Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Самокове

23 Мая 2026 20:18
Три представителя сборной Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы по борьбе до 15 лет в болгарском Самокове, уверенно победив всех своих соперников, сообщает İdman.Biz.

В весовой категории до 38 кг Юсиф Абдуллаев вышел в финал с полным преимуществом, поочередно разгромив украинца Ивана Василькова (10:0), армянина Норайра Геворкяна (11:0) и бельгийца Мохаммада Бисултанова (13:1).

Эльман Исмаилов (41 кг) пробился в решающую стадию благодаря досрочным победам. Он уложил на лопатки (туше) Георгия Кавелидзе из Грузии и Евгения Латанцова из Беларуси, а в полуфинале всухую победил представителя Армении Тиграна Агаджаняна (11:0).

В весе до 52 кг Адам Гулиев также гарантировал себе медаль, победив на пути к финалу болгарина Петро Карлангача (12:0), армянского борца Нарека Даллакяна (6:2) и израильтянина Рона Брильмана (10:0).

Впереди наших спортсменов ждут финальные схватки за "золото".

İdman.Biz
