Асиф Ширалиев: "Судьей по борьбе может стать любой старше 18 лет"

Председатель судейского комитета Федерации борьбы Азербайджана Асиф Ширалиев рассказал, кто может стать судьей по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, заявление прозвучало во время мероприятия в Шамахы, посвященного Международному дню борьбы.

По словам Ширалиева, судьей по борьбе может стать любой гражданин Азербайджана старше 18 лет.

Он отметил, что кандидаты должны разбираться в борьбе, владеть английским языком для работы на международных турнирах, а также проходить психологические тесты. После этого претендентов направляют на специальные обучающие курсы.

Ширалиев также добавил, что в мировой практике встречались случаи, когда судьями становились представители самых разных профессий.

"В мире были случаи, когда судьей по борьбе работал даже водитель автобуса", - заявил он.

Хумай Искендерова