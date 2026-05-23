23 Мая 2026
RU

Асиф Ширалиев: "Судьей по борьбе может стать любой старше 18 лет"

Борьба
Новости
23 Мая 2026 12:09
21
Асиф Ширалиев: "Судьей по борьбе может стать любой старше 18 лет"

Председатель судейского комитета Федерации борьбы Азербайджана Асиф Ширалиев рассказал, кто может стать судьей по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, заявление прозвучало во время мероприятия в Шамахы, посвященного Международному дню борьбы.

По словам Ширалиева, судьей по борьбе может стать любой гражданин Азербайджана старше 18 лет.

Он отметил, что кандидаты должны разбираться в борьбе, владеть английским языком для работы на международных турнирах, а также проходить психологические тесты. После этого претендентов направляют на специальные обучающие курсы.

Ширалиев также добавил, что в мировой практике встречались случаи, когда судьями становились представители самых разных профессий.

"В мире были случаи, когда судьей по борьбе работал даже водитель автобуса", - заявил он.

Хумай Искендерова

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Историческая победа азербайджанской спортсменки на Евро по борьбе
22 Мая 21:04
Борьба

Историческая победа азербайджанской спортсменки на Евро по борьбе - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская спортсменка впервые выиграла чемпионат Европы U-15

Азербайджанские борцы вышли в финал Евро
22 Мая 19:58
Борьба

Азербайджанские борцы вышли в финал Евро - ОБНОВЛЕНО

Хасмамедова и Наджафзаде поборются за золото

Чемпионат мира по борьбе 2026 в Бахрейне перенесен
22 Мая 12:02
Борьба

Чемпионат мира по борьбе 2026 в Бахрейне перенесен

UWW объяснила решение вопросами безопасности и геополитической нестабильностью

В Баку прошла встреча юных борцов с олимпийскими чемпионами - ФОТО
22 Мая 00:52
Борьба

В Баку прошла встреча юных борцов с олимпийскими чемпионами - ФОТО

Главной целью встречи стали повышение мотивации молодых атлетов, передача им олимпийского опыта и пропаганда здорового образа жизни
Два азербайджанских борца завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Мая 19:48
Борьба

Два азербайджанских борца завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Чемпионами турнира стали Паша Аслан и Гусейн Амрахлы
Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата Европы по борьбе
21 Мая 19:20
Борьба

Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата Европы по борьбе

Таким образом она уже гарантировала себе как минимум "серебро"

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия