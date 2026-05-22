Чемпионат мира по борьбе 2026 в Бахрейне перенесен

22 Мая 2026 12:02
31
Чемпионат мира по борьбе 2026 года не состоится в Бахрейне в ранее запланированные сроки.

Как сообщает İdman.Biz, Объединенный мир борьбы (UWW) совместно с Олимпийским комитетом Бахрейна и Федерацией борьбы страны официально объявил о переносе турнира.

Изначально соревнования должны были пройти с 24 октября по 1 ноября 2026 года.

В UWW заявили, что решение связано с геополитической ситуацией в регионе, сохраняющейся неопределенностью вокруг стран Персидского залива, а также рисками, связанными с международными поездками и региональной стабильностью.

Организация подчеркнула, что безопасность спортсменов, официальных лиц, делегаций, партнеров и болельщиков остается главным приоритетом.

В заявлении также отмечается, что решение принято заранее, чтобы избежать проблем на финальном этапе подготовки. Это позволит определить нового возможного организатора турнира и полноценно подготовить чемпионат мира.

UWW добавила, что новая информация о сроках проведения и стране-хозяйке будет опубликована позднее.

