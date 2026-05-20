20 Мая 2026
Еще три азербайджанских борца вышли в четвертьфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ

20 Мая 2026 14:13
Еще три азербайджанских борца вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Азербайджана продолжает успешное выступление на ЧЕ U15

Азербайджанские борцы продолжают успешно выступать на чемпионате Европы U15 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, Пюнхан Шахмаров в весовой категории до 48 кг победил белорусского борца Назара Кришнева со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал.

Раул Мамедзаде в категории до 62 кг уверенно одолел представителя Болгарии Григора Симеонова - 9:1 и также пробился в 1/4 финала.

Еще одним четвертьфиналистом стал Худаяр Керимов, выступающий в весе до 41 кг. Азербайджанский спортсмен победил финна Вильями Котилайнена со счетом 5:3.

13:57

Азербайджанские борцы успешно начали выступление на чемпионате Европы U15 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, два представителя сборной Азербайджана по греко-римской борьбе одержали победы в стартовых схватках и пробились в следующий этап турнира.

В весовой категории до 48 кг Пюнхан Шахмаров победил представителя Венгрии В. Олаша со счетом 11:3 и вышел в 1/8 финала.

Хусейн Амрахлы, выступающий в весе до 38 кг, уверенно одолел армянского борца Г. Карапетяна - 9:0. Благодаря этой победе азербайджанский спортсмен пробился в четвертьфинал.

В то же время Расул Ахмедли в категории до 52 кг уступил в 1/8 финала турецкому борцу Мухаммеду Озену со счетом 1:2.

Отметим, что чемпионат Европы U15 продлится до 24 мая. Азербайджан представлен на турнире во всех трех видах борьбы.

İdman.Biz
