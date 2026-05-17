17 Мая 2026
RU

Азербайджанские борцы поборются еще за три медали Евро

Борьба
Новости
17 Мая 2026 11:25
33
Азербайджанские борцы поборются еще за три медали Евро

В Самокове (Болгария) подходит к завершению чемпионат Европы по борьбе среди юниоров U-17.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня представители сборной Азербайджана по вольной борьбе могут пополнить медальную копилку еще тремя наградами.

Ибрагим Гасанов (51 кг) выступит в финале турнира, Тунар Гасанов (45 кг) проведет схватку за бронзовую медаль, а Эльгюн Керимли (92 кг) продолжит борьбу через утешительный раунд с шансом выйти на поединок за третье место.

На данный момент в активе сборной Азербайджана 13 медалей - три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Еще один азербайджанский борец стал победителем чемпионата Европы в Самокове - ОБНОВЛЕНО
16 Мая 21:38
Борьба

Еще один азербайджанский борец стал победителем чемпионата Европы в Самокове - ОБНОВЛЕНО

Наши борцы завоевали еще три медали
Азербайджанский борец вышел в финал Евро U17 - ОБНОВЛЕНО
16 Мая 19:24
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал Евро U17 - ОБНОВЛЕНО

Ибрагим Гасанов разгромил белорусского соперника в Самокове

Азербайджанская спортсменка стала призером Евро по борьбе
15 Мая 20:01
Борьба

Азербайджанская спортсменка стала призером Евро по борьбе

В Самокове продолжается чемпионат Европы среди спортсменов до 17 лет

Три азербайджанских борца вышли в финал Евро
15 Мая 18:43
Борьба

Три азербайджанских борца вышли в финал Евро - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана продолжает успешное выступление на первенстве континента в Болгарии

Российских борцов допустили на международные турниры без ограничений
15 Мая 13:58
Борьба

Российских борцов допустили на международные турниры без ограничений

UWW приняла решение о полноценном возвращении спортсменов из России

Чемпион Европы по борьбе: "Главная цель - "золото" чемпионата мира в Баку"
15 Мая 12:11
Борьба

Чемпион Европы по борьбе: "Главная цель - "золото" чемпионата мира в Баку"

Али Джавадлы посвятил победу своему тренеру и отцу

Самое читаемое

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года