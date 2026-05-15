15 Мая 2026
Азербайджанские борцы удачно стартовали на Евро U17

15 Мая 2026 12:56
Азербайджанские борцы удачно стартовали на Евро U17

Азербайджанские борцы вольного стиля успешно выступили на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, Хаким Тагиев (110 кг) победил россиянина Магомеда Омарова со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Гусейн Рзазаде (48 кг) разгромил грузинского борца Лашу Коридзе со счетом 9:0 и также пробился в 1/4 финала.

Рашид Назаров (65 кг) победил представителя Грузии Бидзину Джинчарадзе по качеству очков при счете 2:2 и вышел в 1/8 финала.

Нихад Сулейманлы (80 кг) оказался сильнее грузинского спортсмена Рати Ревазашвили - 7:2 и также пробился в следующую стадию турнира.

При этом азербайджанская представительница женской борьбы Симура Абдуллаева (69 кг) завершила выступление на чемпионате Европы. В утешительной схватке она уступила россиянке Полине Ефимовой со счетом 2:8.

Ранее стали известны стартовые пары азербайджанских борцов на турнире. В частности, Аббас Шафиев (55 кг) в 1/8 финала встретится с турецким спортсменом Мухаммедом Йигитом.

Отметим, что чемпионат Европы U-17 в Самокове завершится 17 мая. Юношеская борьба вообще напоминает ускоренную версию жизни: утром ты только выходишь на ковер, а к вечеру уже либо герой сборной, либо учишься принимать поражение.

İdman.Biz
