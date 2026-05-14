14 Мая 2026
В Федерации борьбы Азербайджана создан новый комитет

14 Мая 2026 06:02
В Федерации борьбы Азербайджана прошло первое заседание Комитета по этике и дисциплине.

Как сообщает İdman.Biz, новый комитет был сформирован решением Исполнительного комитета Федерации борьбы Азербайджана.

В заседании приняли участие председатель комитета Гусейн Алиев, члены Гасанага Рзаев, Хазар Исаев, Фирдовси Умудов и Алибаба Алиев, а также генеральный секретарь федерации Парвин Пириев.

В ходе встречи были обсуждены Кодекс этики, положения комитета и внутренние дисциплинарные правила, утвержденные Исполкомом федерации. Участники также обменялись мнениями по вопросам применения этих документов и определили основные направления дальнейшей деятельности комитета.

Отмечается, что комитет избирается сроком на четыре года. В его функции входят оценка неэтичного поведения, организация профилактических мероприятий, реализация образовательных инициатив, контроль за соблюдением принципов Fair Play и этики, вопросы защиты личности, а также принятие решений по дисциплинарным санкциям.

İdman.Biz
