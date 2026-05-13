Азербайджан занял третье место на чемпионате Европы U17

В Самокове (Болгария) завершился чемпионат Европы U17 по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана успешно выступила на турнире, заняв третье место в командном зачете. Азербайджанские борцы набрали 118 очков и завоевали шесть медалей - одну золотую, две серебряные и три бронзовые.

Чемпионом Европы стал Али Джавадлы (45 кг). Серебряные медали выиграли Омар Салманов (48 кг) и Гурбан Меджнунов (55 кг). Бронзовыми призерами стали Гусейн Мустафазаде (51 кг), Орхан Хабибли (65 кг) и Зохраб Сафаров (92 кг).

Первое место в командном зачете заняла Россия (170 очков), второе - Армения (145).