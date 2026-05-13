Азербайджанский борец поборется за "золото" чемпионата Европы U17

Сегодня азербайджанские борцы греко-римского стиля проведут решающие схватки на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в финале весовой категории до 45 кг Али Джавадлы встретится с представителем России Умаром Богатыревым.

Еще один представитель сборной Азербайджана Зохраб Сафаров поборется за бронзовую медаль в категории до 92 кг. Его соперник определится по итогам встреч между молдаванином Владиславом Васылевски, израильтянином Саги Яаковом Мирелем и эстонцем Робертом Ковалковым.

Финальные и бронзовые поединки стартуют сегодня в 19:00.